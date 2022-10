Mauri Dorbek Kristi Ojasaare surmavast haigusest: hoidsime lapsi lähedal, nad teadsid, et ema on haige

Tänavu 6. jaanuaril suri vaid 38-aastasena andekas moetoimetaja ja disainer Kristi Ojasaar. Nüüd on naise elukaaslase Mauri Dorbeku sulest valminud raamat. «Keegi nagu võttis mul õlgade pealt kinni ja suunas mu arvutitaha kirjutama. Ega ma ei näinudki päris, mida ma kirjutan, sest silmad olid vett täis,» tunnistab Mauri saates «Hommik Anuga».

Umbes poolteist aastat enne diagnoosi saamist käis Kristi tervisekontrollis, kus tehti ka kopsupilt. Siis olid kõik näitajad korras. Mauri sõnab, et see oli tema jaoks väga mõtlemapanev ja segane, sest just poolteist aastat pärast tervisekontrolli diagnoositi Kristil viimase astme kopsuvähk.