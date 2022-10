Kliimaaktivist Greta Thunberg: ma ei joo alkoholi ja eelistan jalutamist taksole

Greta Thunberg on avanud ajakirjandusele ukse oma igapäevaellu teismelisena ning räägib muuhulgas oma hirmudest, tunnistades, et kardab romantilisi suhteid ning pole kunagi olnud purjus.

19-aastane Rootsi kliimaaktivist ütles, et elab igapäevaselt vaid oma üliõpilastoetusest ning üritab liigelda vaid kõndides. Ta on teinud küll ühe erandi sel peridoodil, kui pidi kasutama suisa turvamehi. See oli siis, kui endine USA president Donald Trump teda avalikult verbaalselt ründas, vahendab Daily Mail.