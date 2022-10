«Visad naisjuhid, kes astuvad vastu Vladimir Putinile.» USA väljaanne tõi Kaja Kallase välja auväärses nimekirjas

«See on rabav, kui suur hulk julgeid naisi juhib proteste Iraani vägivaldse teokraatliku režiimi vastu. Samuti on tähelepanuväärne, et äsja Nobeli rahupreemia saanud Ukraina organisatsiooni juhivad noored naised. Vähem märgatav, kuid sama oluline on see, et kogu Euroopas on just naised need, kes ületavad poliitilisi ja geograafilisi piire, et nõuda Venemaa jõhkra agressiooni lõpetamist,» kirjutab New York Post.