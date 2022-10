Forus Taxi keeras Sõõrumaa skandaali reklaamiks: võta Forus Taxi ja mine koju pruudi juurde!

Võtsime siis ka ühendust ärimees Sõõrumaaga, et uurida, kas intsident leidis tõesti nii aset, nagu fotograaf meile kirjeldas. «Minul ei juhtunud midagi, teen tööd, maksan makse ja teenin riiki. Vahel maksan mõne trahvi ka,» ütles Sõõrumaa Elu24-le. Ta lisas, et fotograafi elu on ilmselt nii igav, et too viitsib teda õhtuhämaruses ebaseaduslikult jälitada. «Kuid mulle meeldib, et elu nii mitmekesine on.»



Elu24 fotograaf väitis aga, et teda sikutanud ja sakutanud ärimees Sõõrumaa tiris teda agressiivselt ka mütsist. Sõõrumaa põhjendas oma käitumist nii: «Minu ette ilmus võõras mees, kellel oli müts silmini peas ja fotoaparaat käes. Ausalt öeldes ma olen seda korduvalt teinud ja teen ka tulevikus, tal lihtsalt vedas, et ma seda ära ei võtnud.»