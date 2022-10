Mrs Waffle'i kohvik lõpetab tegutsemise Tartus, ent jätkab Tallinnas

Mrs Waffle on perekohvik, mida peavad Erki ja Kornelika, kes hariduselt on hoopiski juristid. Vahvlikohviku asutasid nad 2014. aastal ning inspiratsiooni selleks said Brüsselist, kus küpsetatud vahvlite ja kohvi maitset on raske unustada. Noored soovisid ka kodukandis pakkuda originaalseid Belgia vahvleid ning nii sündiski Mrs Waffle, mis avas esimese kohviku just Tartus Lõunakeskuses.

Vahvel lisanditega Mrs Waffle'i kohvikus. Foto: Erakogu

Otsus Lõunakeskuses asuv kohvik sulgeda sündis raskelt ning omanikel on väga kahju nii toredate klientide keskelt lahkuda. «Kahjuks ei saanud kohvikut Tartus pärast koroonapiiranguid enam kasumlikult tööle,» ütleb Kornelika.

«Me oleme väga-väga tänulikud Lõunakeskusele ja Astri Grupi tiimile, et nad teevad nii supertööd ja on uskumatult toredad inimesed. Selle peaaegu kaheksa aasta jooksul on see nii hästi sujunud koostöö,» ütleb Kornelika. «Kuna me alustasime selle äriga üsna noorelt, oleme sealt ka palju juhendamist saanud. Ja alati on olnud tunne, et meid sinna päriselt taheti, ehkki me oleme ju nii väike asi seal suurte kaubandusmagnaatide keskel.»

«Eks kõik on õppinud koroonakriisist nüüdseks seda, et oma ettevõtmine võimalikult kriisikindlaks muuta mis tahes ettenähtava või ettenägematu kriisi suhtes.»

Omanike sõnul on väga kurb kodulinnas kohvik sulgeda, kuid arvestades majanduse hetkeolukorda, on mõistlik keskenduda ühele kohale. «Praegu eesseisvate ebakindlate aegade ootuses on äriliselt mõistlikum majandada ikkagi oma peamise Ülemiste keskuses asuva kohvikuga, mis on praeguseks väga hästi taastunud,» ütleb Erki.

Kohv. Foto: Erakogu