Telemäng «Ma näen su häält» üllatab enneolematute karakteritega

«Selles episoodis on imeliselt valitud tundmatud lauljad ja teesklejad. Meie omavaheline klapp oli salvestusel meeletult hea, suhtleme siiani ja plaanime pühapäeval kokku saada, et saadet ühiselt vaadata,» lisab Vilita.

Nõunikepaneeliga liitub sel nädalal Eesti esimene superstaar Birgit Sarrap, kes teab, et staariks saamine nõuab suurt tööd. Igapäevaelus peab ta end heaks inimestetundjaks, kuid leiab, et arvestades saates osalejate ettevalmistust ja proffessionaalsust, võib seekord sisetunne alt vedada. «Olen saatele kaasa elanud ja rõõmustanud eriti siis, kui saate on võitnud teeskleja. Samas ootan väga, et duetipartneriks satub suurepärase lauluhäälega artist,» ütleb Sarrap.