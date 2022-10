Eesti mehed tulid kalapüügi MM-il maailmameistriteks: meil näkkas väga hästi!

Üks maailmameister, Alexander Andrusenko, rääkis Elu24-le MM-i kogemusest. «Püük on seal paatides ja igas paadis on kaks liiget,» selgitab mees võistluse süsteemi. Igast riigist on kaks paatkonda ja lisaks üks varupaatkond varupüüdjaid.»