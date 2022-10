Nädala algus on soodne oluliste lepingute sõlmiseks ning koostöö loomiseks. Üleüldse saab suhtlemine partneritega hoogu juurde ning on loov ja dünaamiline. Jäärad tahavad partneritele palju asju väljendada, nüüd on selleks hea aeg. Ent nädala keskel võib leida aset mingi suur muutus seoses tööalase partneri või ülemusega. Ka Jäära maine võib teha pöörde. Miski ei lähe päris nii, nagu Jäär soovib, siin on teatav proovilepanek ja tahtejõu test. Nädalalõpp toob aga suhetes uue harmoonia ja alguse. Vallalised Jäärad võivad kohtuda kellegi erilisega!