VIDEO ⟩ Multiärimees Elon Musk: palun ostke minu uut põlenud juuste lõhnaga parfüümi, et saaksin osta Twitteri

Lõhna müüakse leheküljel Mr Musk’s Boring Co, kus seda kirjeldatakse kui vastumeelse iha olemust (ingl the essence of repuganant desire). Seal on pilt parfüümi Burnt Hair (tõlkes «põlenud juuksed») suitsevast punasest pudelist. Toodet hakatakse ostjatele eeldatavalt tarnima alles järgmise aasta alguses, teatab wsj.com.