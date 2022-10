Insuldist taastuv Karl Madis: hirm on kõige halvem energia, mis inimesel on

Kolmapäeval kirjutas muusik Karl Madis ühismeedias, et sai laupäeva õhtul insuldi. «Õhtul viisin end kurssi, mis televiisor maailmast pajatab, kui tundsin, et käsi suri ära,» meenutas ta seda hetke. Loe pikemalt siit:

Neljapäeval haiglast välja saanud Karl Madis väisas õhtul «Ringvaate» stuudiot. «Praegu tunnen ma ennast peaaegu tervelt, kuigi kui mind ära viidi, siis ma ka ennast halvasti ei tundnud,» nentis ta.

Muusik meenutas, et ühel hetkel tundis ta telekat vaadates, justkui sipelgad jookseksid üle keha. «Mõtlesin, et liigutan natuke, et läheb üle, aga ei läinud üle. Hakkasin liikuma, aga jalg ei kuulanud sõna. Koperdasin ja siis oli selge, et on nüüd kohe kiirabi vaja.»

Muusik Karl Madis oma Salla külas asuvas maakodus. Foto: Marianne Loorents

Tee peal ütles kiirabiarst muusikule, et see oli kõige õigem tegu, kutsuda kohe kiirabi. «Muidu vaatad, et hommikuks läheb üle, aga neli tundi pidi olema see kriitiline aeg. Lähed magama ja hommikul on totaalne jama kaelas,» selgitas ta.

Haiglas öeldi Madisele, et tal oli tekkinud väike verejooks. «Siis tõmmati kohe vererõhk alla ja sellega see pidurdus. Seejärel viidi mind intensiivi ja kaks päeva ma põhimõtteliselt magasin. Ma ei tea, kust see uni tuli. No nii väsinud kogu aeg.»

Kuigi olukord oli halb, siis muusik enda sõnul kordagi hirmu ei tundnud. «Hirm on kõige halvem energia, mis inimesel on. Sellest teevad inimesed väga suuri rumalusi.»

Põhja-Eesti regionaalhaigla personalile jagus muusikul vaid kiidusõnu. «Nad olid kõikide vastu nii hoolsad ja hoolivad. Seda oli nii imeline vaadata.» Kuigi muusiku sõnul ei ole tema käsi siiani endine, ei takista see pillimängu.