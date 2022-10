FOTOD KOHTUST ⟩ Endine tippratsutaja lahendas naabrivaidlust ratsapiitsaga: need ilusad silmad muutusid järsku jõhkraks

Võiks öelda, et see on õhtu, mida Asta unustada ei suuda, ent aastad on oma töö teinud. Juhtunust on möödas kolm aastat ja proua tunnistas korduvalt, et mõningad detailid on hägused või siiski sootuks ununenud. Seda hirmsat õhtut ta aga enda sõnul väga mäletada ei soovikski. «See oli väga õõvastav tapatalgu. Ei taha meenutada seda väga.»