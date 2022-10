VIDEO ⟩ Satelliidifotod: Venemaa on lisanud Soome ja Norra piiri äärde pommituslennukeid

7. oktoobril tehtud satelliidipiltide järgi on baasis kokku 11 pommitajat, millest seitse on Tu-160 ja neli Tu-95. Neist esimest nimetatakse maailma suurimaks pommitajaks ja selle tippkiirus on 2200 kilomeetrit tunnis ehk üle kahe korra kiirem helikiirusest.