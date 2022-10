ELU25 ⟩ Jaak Prozes Juku-Kalle Raidile: Venemaa sõjategevus Ukrainas lööb valusalt soomeugrilasi

Juku-Kalle: Üheks oluliseks märksõnaks, millega Venemaa Föderatsiooni soome-ugri rahvad tegelevad on pidustused, tundub, et selleks on raha tõesti palju eraldatud. Eriti paistsid erinevate kevadiste pidustuste korraldamisega silma marid ja udmurdid, sõda nagu ei olekski.

Jaak Prozes: Üldiselt on nii, et ega soome-ugri rahvaste esindajaid enne mobilisatsiooni väga palju sõjas polnudki. Sõjakus pole just soome-ugri rahvaid iseloomustav tunnusjoon. Seega pole ka märkimisväärselt soome-ugri rahvaste seast langenuid, Mari ja Udmurdi vabariikidest on oktoobri alguse seisuga langenud 70 sõjaväelast.

Vabariikides aga on moodustatud n.ö. rahvuslikud pataljonid ja roodud, mis paraku kannavad erinevate soome-ugri rahvaste rahvuskangelaste nimesid, nagu maridel Akpatõr või Poltuš, mordvalaste Sijažar. Iroonia on, et Poltuš sõdis XVI sajandil edukalt vene vägede vastu ja tema langemise päev – 26. aprill, on Mari Sangari Päev. Kui suur aga neis üksustes soome-ugrilaste osakaal, see on iseküsimus.

Teiseks oluliseks märksõnaks on oma kultuuriruumi märgistamine, erinevate mälestustahvlite ja ausammastega, samuti surnud rahvusliku liikumiste tegelaste ja kangelaste mälestamine.

Lapsevanem ütleb, et ta ei taha, et Komimaal, kus tõuseb natsionalism, peab õppima komi keelt. Ta ei soovi, et oleks nagu Ukrainas, kus öeldi ka, et peab õppima ukraina keelt.