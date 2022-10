Tallinna autoturg tõmbab nahka üle kõrvade? «See pidavat nende poliitika olema. Et nii on ja kõik.»

«Auto toodi juba Tartusse ära ja mees läks sellega mehaaniku juurde, et vaatab üle, mis seisukorras auto on. Paraku selgus, et auto ei ole tehniliselt kuigi korras,» nentis Herle. Auto remontimine oleks väidetavalt läinud sama kalliks kui sõiduk ise. Neli päeva hiljem autoturuga Baltic Car ühendust võtnud naine sai vastuseks, et sõiduk võetakse tagasi. «Ütlesid, et jah, palun tooge tagasi,» meenutas Herle. «Küsisin, et kas raha makstakse tagasi. Selle peale öeldi ka, et jah, maksame.»