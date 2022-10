ELU25 ⟩ Vaata videot! Urmas Reinsalu Juku-Kalle Raidile: lääs tahab küll Ukraina võitu, kuid kas nad on valmis ka Venemaa kaotuseks?

Vene föderatsiooni jaoks tulevane kriminaalkurjategija ning Eesti välisminister Urmas Reinsalu räägib Juku-Kalle Raidiga kitsaskohtadest Ukraina sõja asjus. "See sõda saab otsa alles siis, kui Vene sõjakurjategijate üle peetakse rahvusvaheline kohtuprotsess", arvab Urmas. "Venemaa tegeleb tulede ning viledega, et läänele hirm nahka ajada ning oma tingimusi dikteerida. Kahjuks on Vene retoorika paljusid lääneriike heidutanud", leiab Reinsalu.

"Venemaa poliitka põhinebki ülbusel", ütleb välisminister, "nende nõudmised on alati kümnekordsed ning kui lääs kohkub ja justkui läbi rääkides "võidab", on see tavaliselt alati vastutulek Venemaale."

Urmas Reinsalu usub ka, et liigne optimism Ukraina edenemise suhtes – mida me loeme igapäevastest sõjapäevikutest ajakirjanduses – ei ole üldse põhjendatud. Pigem on mõistlik saada aru, et see lugu on alles väga pooleli ning Ukraina võidu nimel peaks pingutama kogu Euroopa.

Juttu tuleb ka väga ohtlikust mõtteviisist "business as usual", mida on kultiveerinud näiteks Elon Musk.