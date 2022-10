LIIGA VANA? ⟩ Peeter Koppel karmist tõsiasjast: inimesel kisub tööturul raskeks kohe, kui vanusele numbri 5 ette lööb

Peeter Koppel kirjutab sotsiaalmeedias, et vanuse kasvades on järjest keerulisem tööturul läbi lüüa, kuigi valitseb tööjõupuudus. «Ma olen kuulnud, et viimasel ajal kisub inimesel tööturul raskeks kohe, kui vanusele numbri viis ette lööb. Seda kõike kontekstis, kus meil on struktuurne tööjõupuudus. TööJÕUpuudus!» kirjutab Koppel.