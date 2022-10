Pankrotistununa halli ja trööstitu Eesti elu eest Itaaliasse põgenenud perekond Jõgi: väga palju läks halvasti

Roald Johannson võttis «Roaldi retked» telesaates ette reisi kaunile Sitsiilia saarele Itaaliasse, kust ta leidis perekond Jõgi, kes on Raplamaalt pärit eestlased. Vahemere pärlile kolis perekond elama 11 aastat tagasi, kuid tegemist ei ole klassikalise edulooga, sest see sitke Eesti pere on närinud end läbi toiduabide, humanitaarabipunktide, tundnud nii külma kui ka nälga. Läbi raskete aastate kiuste on neist saanud üks tõeline ja ehe Sitsiilia perekond!