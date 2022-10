TRAAGILINE LUGU ⟩ «Südamesoov»: nelja lapse ema Liivia pidi iga nelja aasta tagant matma ühe oma lastest

Liivial on elu jooksul tulnud kanda väga rasket koormat. Kui tema noorim poeg oli vaid aastane ja vanim üheksa-aastane, sai pere arstidelt teada ootamatu diagnoosi, et kõikidel lastel on haruldane progresseeruv geneetiline haigus. Noorena olid nad veel terved, ent kooliminekueas hakkasid neid vaevama erinevad tervisehädad. Kuigi arstide juttu oli raske uskuda, hakkas kõik minema just nii, nagu nad olid ennustanud.

Algul tekkisid nägemis- ja liikumisprobleemid ja mida aeg edasi, seda keerulisemaks haigus läks. Ühel hetkel oli pere olukorras, kus kaks last jäid ratastooli ja teised kaks liikusid käimisraamiga. Nii tuli Liivial pikki aastaid neile kõikidele ööpäev läbi toeks ja abiks olla. Kõige hullem diagnoosi juures oli aga see, et samal ajal pidi ta ennast ette valmistama selleks, et rõõm lastest jääb üürikeseks ja vanaemaks ei saa ta kunagi. Hirmsa lõpu ennustajaks oli kõnevõime kaotus.

Foto: Kanal 2

Ajapikku jäidki lapsed ükshaaval voodisse, kust nad enam ei tõusnud. Nii on Liivial tulnud matta iga nelja aasta tagant üks oma lastest ja olla samal ajal toeks teistele, keda ootas sama saatus. Liivia on oma taaka vapralt kandnud ja õppinud nautima kõige väiksemaidki rõõme, sest just selline suhtumine on ainus, mis on aidanud tal püsti seista ja edasi minna. Alati on olnud laste vajadused tema jaoks esikohal ja enda omi on ta lükanud aina edasi. «Südamesoov» aga otsis üles tema salajased unistused ja proovib need lõpuks ellu viia!