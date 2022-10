Kaja Kallas pälvib tunnustuse Euroopa noorte juhtide võrgustikult

Euroopa noorte juhtide programm tähistab tänavu kümnendat aastapäeva. Igal aastal toob võrgustik kokku andekad alla 40-aastased juhid, kes on endast märgi maha jätnud poliitikas, teaduses, äris, meedias, kunstivaldkonnas või kodanikuühiskonnas. Selle aasta nooreks juhiks on mõttekoda Friends of Europe otsustanud pakkuda Eesti peaministri Kaja Kallase.