INTERVJUU ⟩ Sarja «Naised vormis» stsenarist Kertu Moppel ahistamisest: paljud on sellega kokku puutunud

Kertu Moppel: Tegelikult mul oli see mõte juba ammu, et võiks teha sarja politseist, aga pigem just politsei argipäevast. Just selles võtmes, et kuidas struktuuri sees asjad käivad. Ja siis pakkus Ergo Kuld sama asja välja. Mind kõnetas see kohe, sest olin varem ise samuti politsei teemalisest sarjast mõelnud.