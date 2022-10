LIIGUTAV ⟩ Vene noormehed kinkisid tänaval eestlannale lille, et öelda: «Kõik venelased pole kohutavad inimesed.»

«Väga sümpaatsed vene noormehed olid. Alguses rääkisid minuga vene keeles, siis küsisid, mis keeles rääkida, ja üks hakkas rääkima eesti keeles. Olen õppejõud ja tegelen noorte inimestega palju, ka on mul olnud vene üliõpilasi, nii et minu jaoks oli suhtlemine vene noortega loomulik ja ma väga soovin, et neil elus hästi läheks,» rääkis Heie Marie Elu24-le.

Postitust kommenteerinud Indrek ütleb, et ta teab paljusid toredaid vene rahvusest inimesi. Kommentaari jätnud Aleksandra tõdeb, et rahvusliku kuuluvuse alusel inimeste tembeldamine ja ka halvustamine on Eestis paraku levinud ega pole vaid käimasoleva sõja tulemus. «Aga just need ausad, tundlikud ja kultuursed vene inimesed, kes mõistsid Putini režiimi hukka juba enam kui kümne aasta eest, on protestinud Bolotnajal jne, kannatavad praegu kõige enam põletava häbitunde all, kui sa tead, et olenemata kõigest, mida ka teed ja tunned, oled sa ikka koledate mõrvaritega ühte patta pandud ja jääd kannatama oma kultuuri hävitamise ja «kaotamise» käes,» kirjutab Aleksandra.