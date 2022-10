Need 3 tähemärki tajuvad kõige rohkem nähtamatut maailma

Mõned sodiaagimärgid annavad inimesele kingituseks suuremad intuitiivsed anded kui teised. Siin mängib suurt rolli element, mida sodiaagimärk esindab. Vee-elemendi mõju all sündinud on loomult emotsionaalsed, ülitundlikud ja salapärased. Nii nagu vesi, suudavad ka nemad ümbritseva keskkonnaga kergesti kohaneda. Just nemad on kõige intuitiivsemad ning tajuvad ette hoovusi ja laineid, mis on tulemas. Nad võivad näha ka teistest rohkem ettekuulutavaid unenägusid.