KUUM DUO ⟩ Silvia Ilves oma uuest lavapartnerist: see, et me tuttavaks saime, on kingitus

«See, et me tuttavaks saime, on kingitus,» räägib tšellist Silvia Ilves enda uuest lavapartnerist.

Silvia ja Brasiiliast pärit pianist Samuel Bezerra tutvusid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. «Mina lõpetasin bakalaureust ja Samuel magistrit. Lõpetamise päeval suusoojaks ütlesin, et oo, sa oled pianist.» Sealt saigi Silvia sõnul nende temperamentne duo alguse.

Tšellist tunnistab, et on ammu sellist pianisti lavapartneriks igatsenud.

Silvia Ilvese ja Samuel Bezerra kontsert. Foto: Tairo Lutter

Üheskoos esitatakse Lõuna-Ameerika muusikat, või nii nagu Silvia ise ütleb – eksootilist klassikalist muusikat. Esimene ühine kontsert anti 1. oktoobril Kaja kultuurikeskuses. «Meie duo on väga hästi vastu võetud. Kaja kultuurikeskuses ei olnud me isegi lisalugudega arvestanud. Inimestele meeldib see emotsioon ja kirg. Tegelikult eestlased armastavad Ladina-Ameerika stiilis temperamenti.»

Küsimusele, millal on oodata järgmist kontserti, jääb Silvia aga vastuse võlgu. «Kõik on päris värske ja avalikke esinemisi veel planeeritud ei ole,» tõdes tšellist ning avaldas, et suund on võetud ka välismaale. «Plaan on Brasiiliasse ja Pariisi mängima minna,» õhkab Silvia.