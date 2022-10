PAPARATSO ⟩ Tuline lõunapaus? Brigitte Susanne Hundi autost väljus vihane «Vallalise kaunitari» prints

Tõsielusaate «Vallaline kaunitar» staar Brigitte Susanne Hunt vihjas juba esilinastusele eelnenud pressiüritusel, et ta leidis endale 11 printsi seast väljavalitu. «Minu silmadest on näha, kui ma olen selle leidnud. Minu käitumisest on näha, ma olen rahulik, ma olen randunud, kui armastus on leitud,» vihjas ta Elu24 videointervjuus ja lisas, et pigem on praegu keeruline just vaikida.