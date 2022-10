Ostukeskkonna reklaamitav soodushind tekitas Tallinna spaa fännides segadust

See on aga tekitanud mõnes inimeses arusaamatust, sest otseselt 9,90-eurost pakkumist siiski ei ole. Kuigi ühismeedias on olnud negatiivset vastukaja, siis Elamus Spa juht Andres Tiik kinnitab Elu24-le, et neile teadaolevalt ei ole negatiivseid klienditoe päringuid nendeni jõudnud.

«Pigem on küsitud, kui kaua antud kinkekaart kehtib. Seega võiks järeldada, et kampaanias on hinnakujundus ja tingimused piisavalt selgelt välja toodud. Kuid tuleviku mõistes mõttekoht – kui see peaks tekitama segadust, et kliendid ei peaks aru saama, et 10 x 9,9 on 99 eurot, siis targem on seda tulevikus võib-olla mitte teha. Samas võin kinnitada, et tänu sellele pakkumisele on meil väga palju tänuväärseid ja õnnelike külastajaid,» lisas Tiik.