GALERII ⟩ Eesti Laulult tuttav Levvis klõpsutas supermodellist pilte: alguses olin šokeeritud

Tallinnas sündinud Aleksei Baruzdini, kelle artistinimi on alates 2007. aastast Levvis, on eestlastele küllap üsnagi tundmatu artist. Ta on aga esinenud klubilavadel ja 2021. aastal püüdles ta Eesti Laulul poolfinaali looga «Let's Talk About», mida võib pidada Levvise debüütsingliks.