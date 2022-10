Soome suursaadik LNG ujuvterminalist: minu arvates ei ole see situatsioon nii dramaatiline

Saatejuht Juhan Kilumets a küsimusele, milline on olukord seoses LNG ujuvterminaliga Soome vaates, vastab Soome suursaadik Eestis Vesa Vasara , et Soomes ei ole see uudis sugugi nii suures huviorbiidis kui Eestis.

«Kui ma esmaspäeval, kui see uudis teatavaks tehti, vaatasin ajalehte Helsingin Sanomat, oli selle kohta lehe sisekülgedel ainult üks väike uudis. Teisipäeva kohta ma ei oska öelda, aga kindlasti ei ole see Soome meedias esimene teema,» märgib Vasara, kuid lisab, et mõistagi on energeetika ka Soomes praegu üks olulisematest valdkondadest. «Soome valitsus on hoiatanud, et katkestused võivad tulla ja et elektrihind on 200 protsenti kallim kui möödunud aastal.»