EKSKLUSIIV ⟩ Skandaalse Armie Hammeri tädi pöörasest perekonnast: olin 11-aastaselt narkopeol ja arvasin, et see on normaalne

Kurikuulsa perekonna taust on uhke: näitleja Armand Douglas Hammer ehk Armie Hammer (36) on ärimees Michael Armand Hammeri poeg. Naftamagnaadi Armand Hammeri ja laulja Olga von Rooti lapselapselapsena alustas ta näitlejakarjääri külalisesinemistega mitmes telesarjas. Kuid sellele järgnesid juba oluliselt mahukamad ja kõnekamad rollid sellistes linateostes nagu «Sotsiaalvõrgustik», «Koodnimi U.N.C.L.E.» ning «Kutsu mind oma nimega».

Sellel sügisel avaldas Discovery+ aga eksklusiivse dokumentaalsarja «House of Hammer», mis räägib kuulsa perekonna elu telgitagustest. Suur roll on dokumentaalis Armie isa õel Casey Hammeril (62), kes on varem kirjutanud oma isiklikest läbielamistest raamatu «Surviving My Birthright».