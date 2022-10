Evelin Võigemast tunnistab, et tal läks audioraamatu sisselugemiseks päevi: hääl ja aju väsib ära

Evelin Võigemast luges aasta tagasi sisse Delia Owensi raamatu «Kus laulavad langustid». Ta polnud küll varem raamatut sisse lugenud, aga teadis paari sõbrannat, kes seda teinud olid. «Seega ma teadsin laias laastus, millega tegu,» ütles ta ja lisas, et see raamat räägib üsna kaasahaarava loo ühest tüdrukust ja tema sirgumisest naiseks.

«Ma tegin niiviisi, et lugesin umbes pool raamatut enne läbi, kui ma alustasin selle salvestamist, et mul oleks pilt teada,» ütles ta ja tõdes, et nii mahuka teose sisselugemiseks end ette valmistada väga ei saa. Põhiline töö toimub näitleja sõnul stuudios. «See töö on keerulisem, kui arvata oskaks, sa pead arvestama mikrofoni kaugusega, hoomama teksti mõni rida ette ning rääkima selgelt ja täpselt.»