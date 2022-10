Romeo Kalda poolt tapetud politseiniku tädipoeg: surmanuhtluse oleks saanud sündmuskohal teoks teha

«See tina, mis komissar Mart Laane eluküünla kustutas, see kuul on tabanud iga Eesti vabariigi kodaniku.» — nii ütles president Lennart Meri 1996. aasta kevadel, kui sängitati mulda Lasnamäe politseikomissar Mart Laan. Kuigi mehe surmast on möödas 26 aastat, rebiti Laane lähedaste vana haav taas lahti.

Politseiniku tapjana tuntud 48-aastane Romeo Kalda on vanglas veetnud üle 26 aasta ja Eesti seaduste järgi on see piisav, et mees katseajaga tingimisi vabaks lasta. Nii talitaski Viru maakohus, märkides, et tal on koht, kuhu minna, ning risk uuteks kuritegudeks on vähenenud. Kohus usub, et Kalda vabastamine oleks vangistusest märkimisväärselt tulemuslikum.