ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Loe ja kuula! Punn Mutini laul nõukogude aatomist aastal 2022

1952. aastal, kui publiku ette paiskus "Laul nõukogude aatomist" ei osanud veel keegi oodata, et Stalin peagi lusika nurka viskab. Situatsioon sarnane aastaga 2022. Pomme on! Ja pomme saab! Seda kindlalt arvesta! lauldakse laulus.

Loll mõte: äkki läheb hullemaks?

Nagu täna Putini puhul, oli ju ladvikule (ja isegi kodanikele) toona, 1952 selge, et ühel päeval Jumala surm aset leiab (juhtus 1953), ent edasise üle keegi suuremat mõelda ei soovinud. Täpsemini – ei julgenud. Muuseas – ka lääneriikides. Stalin, nii paradoksaalne kui see ka pole, tagas oma "raudse eesriidega" maailmas teatava stabiilsuse. Möllas oma maal ning satelliitriikides kuidas tahtis, siin pigistati silmad kinni. Ja jättis seega justkui mulje, et mingi kindlaksmääratud ilmakord nagu kehtiks.

Üksühele meenutab see kõik tänast arutelu Putini haiguse, teisikute või koguni selle üle, et õige Putin on ammu surnud (justnagu Volmeri filmis "Minu Leninid" toimetas Lenineid järjekorras ringi terve pesakond Volodja teisikuid, kellest ühe – tehnikahuvilise – südameasjaks oli maa elektrifitseerimine, teine – endine papp – tahtis kiriku ära hävitada jne).

Kõige enam kuuleme me siiski juttu, et Putini lahkudes "ebastabiilsus" alles algab, et Putini kõrvaldamisega tuleb ettevaatlik olla jne.

Sama mentaliteet 1950ndatest tänaseni