Need 4 sodiaagimärki ei oska valetada

Valetamine on kunst omaette. Nõuab parasjagu osavust, et tulla välja täiusliku valega ning esitada see usutavalt ka neile, kes sind ja su olemust tunnevad. Just sellepärast on mõnede inimeste jaoks valetamine lausa võimatu. Nad hakkavad higistama, satuvad ärevusse ning teavad, et räägivad lõpuks tõe niikuinii välja.