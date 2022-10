ETTEVAATUST ⟩ Viljandis õhtupimeduses koju jalutanud neiut hakkas jälitama kahtlane auto

«See pole ainuke kord, sest sellel kuul on Viljandis samasugused tegutsenud ka Männimäel. Seega, palun hoidke oma sõbrannasid ja palun ärge üksi liikuge, sest kahtlaseid tegelasi on liikvel,» ütleb Kaisa.

Eile õhtul, kui postitus sotsiaalmeedia gruppi ilmus, tegeles sellega kohe Viljandi veebipolitseinik Elerin Tetsmann . Ta uuris tausta ning jagas seal samas postituse all ka politsei sõnumit, kuidas oleks õige sellises olukorras käituda. «Samas kinnitab veebipolitseinik, et Viljandis hetkel ega ka varasemalt ühtegi sellist või sarnast teadet politseile laekunud ei ole. Ka veebipolitseiniku üleskutse peale sellistest asjadest politseile teada anda seni keegi pöördunud ei ole,» ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk.

Kaisa jälitavast autost politseile ei teatanud. «Ei ole ise teatanud. Arvan, et äkki sellest infost ei piisa, et tume auto ja punane tekst tagaaknal. Ei vaadanud auto marki ega numbrit, sest kõndisin vaid otse, lootes, et ehk auto ei tule järgi,» ütles Kaisa Elu24-le. Isegi kui on vähe infot kahtlase auto kohta, tuleks sellest ikka teada anda.