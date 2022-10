RAHVAS JOOKSEB TORMI ⟩ Prismas müüdavad populaarsed teksad maksavad alla 13 euro

Kliendid näivad olevat rahul, sest teksapüksid on hüpermarketi veebipoes kogunud kümneid kasutajakogemuse kirjeldusi ja positiivseid arvustusi. Teksadele on antud viiest tärnist 4,5. Neid kiidetakse paljudes kommentaarides kui mugavaid ja hea hinna-kvaliteedi suhtega pükse. Lisaks kiitmisele tuleb kommentaaridest välja, et need teksad on jätkuvalt populaarsed ja neid ostetakse.