«Mina olen kaardi omanik ja mulle te infot ei väljasta?» Bolt võttis mehe kontolt üle 250 euro, ent keeldus salapärase kliendi andmeid jagamast

Hiljaaegu sai Martin kohutava üllatuse osaliseks, kui avastas, et ühelt tema Bolti kasutajaga ühendatud kontolt on järsku kadunud üle 250 euro. «Mul on mitu pangakontot ja ma teadsin, et mul on mingi raha seal kontol. Vaatasin siis järsku, et 12 eurot on hoopis arvel ja Bolti poolt on tehtud broneeringuid iga kümne minuti tagant. Mõtlesin, et kuidas see ometi võimalik on.»