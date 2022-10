Josh Cavallo: kahe ikooni Casillase ja Puyoli geinalja viskamine on täielik lugupidamatus

Austraalia Adelaide Unitedi mängija Josh Cavallo 18. aprillil 2021 Sydneys kohtumises Adelaide United - Sydney FC. Cavallo on maailmas väheseid tippjalgpallureid, kes on avalikult homoseksuaal

Hispaania jalgpalliklubi Madridi Reali ja Hispaania koondise endine väravavaht Iker Casillas ütles, et tema Twitteri kontole häkiti sisse ja siis tehtud postituses väideti, et ta on gei. Eksjalgpallur sattus postituse tõttu kriitika alla, et ta solvab seksuaalvähemusi.