VIDEO ⟩ «Täistund» küsib: milline on uue põlvkonna tuumapomm ja kuidas saab eluaegne vang järsku vabadusse

Tuumapommide kohta on vastukäivat infot palju. Uue põlvkonna tuumarelvad on tuhandeid kordi võimsamad kui teise maailmasõja aegsed, sisaldades uudset termotuumareaktsiooni. «Kui tuumarelv plahvatab, siis tekib selline tulekera, mille temperatuur on oluliselt kõrgem kui päikese südames. Kõik ümbruskonnas aurustub,» selgitab tuumafüüsik Marti Jeltsov. Ta lisab, et mitme kilomeetri raadiuses jääb alles vaid sile kõva must maapind.