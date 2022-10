«See hetk ajas juhtme ikka korralikult sassi...» Televaataja norib tantsusaate tehniliste viperuste kallal

«Selliselt saatelt ootaks veidi rohkem professionaalsust siiski. Nädalaid on seda saadet oodatud, ma isegi suur fänn. See hetk aga ajas juhtme ikka korralikult sassi... midagi ei saanud enam aru,» sõnab segaduses televaataja.

Tantsuplatsil olid just jalga keerutanud näitleja Juss Haasma ning Kerstin Kruuse. Nad kuulasid ära kohtunike kommentaarid ning suundusid seejärel lava taha, et saada teada, milliseid punkte kohtumõistjad neile jagavad.

Olukorda selgitas meile TV3 turundus- ja kommunikatsioonijuht Annely Adermann. ««Tantsud tähtedega» on otsesaade ning otse-eetris juhtub alati – ütleks isegi nii, et väikesed juhtumised on üks osa otsesaate võlust. Kõige olulisem, et saate ajal tekkinud tehnilised viperused said kõrvaldatud ning lõpptulemus oli igati korrektne,» ütles ta.