JÄI HILJAKS ⟩ Soome leiutis pälvis ühe maailma rikkaima mehe tähelepanu

Soome leiutaja Heikki Kärnä tegi valmis uudse kirve nimega LeverAxe, mis on tavapärasest kirvest parem ja turvalisem. «Tema eesmärk oli lihtsatele füüsika põhitõdedele toetudes luua kirve uudne disain, mis on tõhusam ja turvalisem,» kirjutati veebilehel Interesting Engineering .

8. oktoobril postitas üks Twitteri kasutaja ühismeediasse video, kus LeverAxe'i demonstreeritakse, ning see on kogunud paari päevaga ligi kaks miljonit vaatamist. Videot jagas ka Amazoni veebipoe asutaja, miljardär Jeff Bezos, kes on üks maailma rikkamaid mehi.