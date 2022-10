Eesti Pandipakendi värske reklaam peapiiskopiga eesotsas tekitab vastakaid tundeid. Varro Vooglaid: nukker

«Ole taara usku!» – just see hüüdlause on tänavapildis paljudele silma jäänud. Tegu on Eesti Pandipakendi uue reklaamiga, mis tekitab aga inimestes vastakaid tundeid, sest reklaamnäoks valiti EELK peapiiskop Urmas Viilma. «Kahtlesin siiski ka ise mõnda aega,» tõdes Viilma Elu24-le.