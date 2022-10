Hendrik Sal-Saller tennisest: harrastused on võimalikud, kui põhitöö lubab

«Tuju üle ei saa kurta! Meeleolu on hea, sest Smilersi sügispaus on läbi ja nüüd hakkavad taas esinemised toimuma. Mis saaks veel parem olla? Ka möödunud suvest on vaid head mälestused ja kogemused – päike paistis ja oli kaunis suvi. Bussiaknad on meil tumendatud, läbi nende paistis küll kõik väga kaunis,» sõnas Hendrik Sal-Saller raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Suvel muud peale laulmise meie kalendrisse ei mahu. Mitte et see oleks halb! Vastupidi, see on hea. See ongi aeg, mil saab bändiga mängida erinevates kohtades. Sel suvel oli igal pool nii palju inimesi ja see oli lihtsalt uskumatu. Arvasin, et kaua need inimesed jaksavad... tuli välja, et jaksasid väga kaua, ja tundus, et jäidki jaksama,» tõdes Sal-Saller.