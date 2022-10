VIDEO ⟩ Venemaa uus propagandavideo naeruvääristab lääne väärtusi: samasoolised, taimetoitlased ja afroameeriklased

Venemaa avaldas uue propagandavideo, milles naeruvääristatakse lääne väärtusi, arusaamu ja elu. Videos rõhutatakse, et Venemaa on hea, lääs on halb. Seda narratiivi edendati Nõukogude Liidus ja pärast raudse eesriide langemist on see jätkunud Venemaal.