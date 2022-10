MIDA TEHA? ⟩ Elva elanik mures: lapsed turnivad raudteesillal ja loobivad jalakäijate pihta kive

Raudtee ja Elvast Peedule viiv kergliiklustee Foto: Triin Roos, Elu24

«Ma olen täiesti nõutu ja kuigi tavaliselt sotsiaalmeediasse ei postita, siis sel korral teen seda ja palun ka teisi, kes peaksid raudteel noori nägema – ajage nad sealt minema. Raudtee pole koht, kus aega veeta,» ütleb Laura, kes võttis selle probleemi tõttu ühendust ka vallaga. «Valda kirjutasin juba eelmine aasta. Nüüd teavitasin uuesti.»

Laura rääkis valla heakorraspetsialistiga, kellega arutati, et parim variant oleks panna raudteesillale üles kaamera ning hoiatav märk.

«Kaamera koos keelusildiga oleks hea kooslus.»

«Päris palju on olnud seda, et rongid lasevad signaali enne silda. Ilmselt on siis kas keegi jälle sillal olnud või siis rongijuhid juba ettevaatusest teevad seda. Eelmisel aastal, kui kodust õigesti nägin, oli ka juhus, kus rong pidi päris korralikult hoogu maha võtma enne silda. Läksin tol korral ka silla juurde kohale ja olidki lapsed jälle seal. Tookord täitsa sellised algklassijütsid ilmselt,» meenutab Laura ühte varasemat korda, mil lapsed raudteele liiga lähedal olid.

Raudteesillale on lihtne pääseda, sest sinna viib trepp. Foto: Triin Roos, Elu24

Lahendus peitub eelkõige laste kodudes

Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir tõdeb, et tegemist on tõsise murekohaga, mille lahendus peitub eelkõige laste kodudes. «On väga oluline, et vanemad selgitaksid lastele käitumisreegleid juba maast madalast ning kasvataksid lapsi teistega arvestama. Ootus, et keelumärke ja videokaameraid avalikus ruumis rohkem oleks, on üks võimalus probleemiga tegelemiseks ning kaamerate olemasolu aitab tõepoolest nii mõnigi kord korrarikkujaid tuvastada. Siiski on palju olulisem tegeleda ennetustööga ja selle töö saavad ära teha eelkõige lapsevanemad kodudes,» ütleb Kiipli-Hiir.

«Julgustame siinkohal Elva valla elanikke, et kui selliseid ohtlikke ja mitteaktsepteeritavaid olukordi märkate (mitte ainult antud raudteesilla juures), siis andke nendest julgesti teada, helistades 112. Tööpäevadel vahemikus kella 8–17 on võimalik pöörduda ka otse Elva valla piirkonnapolitseinike poole, kelle kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt.»