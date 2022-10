VIDEOD ⟩ Öised mürarikkad teetööd ajasid Martin Villigul hinge täis: aga ümberkaudsete inimeste unerahu?

Oktoobri alguses tõdes Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg Pealinnale , et öine töö ei meeldi kellelegi. «See ei meeldi elanikele, ei meeldi töötegijatele ja Tallinna linnale ka ei meeldi,» tunnistas ta. Sulg selgitas, et väljastavad Tallinna peatänavatele aastas keskeltläbi paarsada öötöö luba. «Just nendele, kus liigubki ühistransport ja kus seda siis mingil põhjusel päevasel ajal teha ei ole võimalik,» lisas ta.

«Iga sellist tööd, mida öösel teha tahetakse, vaatame kindlasti hästi põhjalikult, kas seda on vaja, miks seda on vaja, millisel tänaval seda on vaja ja kas seal lähedal on nii-öelda elamupiirkond või tööstuspiirkond,» sõnas Sulg.

Artiklis tõi Tartu ülikooli keskkonnatervishoiu kaasprofessor Hans Orru välja, et mida kõrgem on müratase, seda suurem on oht tervisele. Lisaks nentis ta, et Tallinnas on liiklusmürast tugevalt häiritud ligikaudu 12 protsenti elanikest.