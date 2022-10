FOTO ⟩ Chicago maratoni läbinud Kertu Jukkum: oma sõnadega tuleb olla ettevaatlik

«Seitsme aasta eest, pärast New Yorgi maratoni, istun Chicagos Millenniumi pargis ja ütlen oma sõbrale: «Ühel päeval olen tagasi ja jooksen siin maratoni.» Oma soovidega tuleb ettevaatlik olla. Või pigem – mis soovitud, see tuleb ära teha,» kirjutas telenägu Kertu Jukkum ühismeedias.

Nii panigi ta end Chicagos toimunud maratonile kirja. Päev enne starti minekut tunnistas Jukkum Instagrami tehtud postituses, et on vähem valmis kui kunagi varem. «Ironman on olnud lihastes ja treeningud pole kulgenud tavapärases rütmis. Aga on nagu on ja peaasi et ilus oleks,» jäi ta positiivseks.