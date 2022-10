Välismaine satiirileht viskas taas Kaja Kallase abil nalja, peaminister kiitis huumori heaks

Satiirileht Le Chou kuulub The Brussels Timesi alla ning kirjeldab end kui Euroopa kõige hullumeelsemat uudisteallikat, mis teeb tahtlikult ebatäpseid uudiseid. Varemgi on nad oma libauudistes Kaja Kallast maininud ning nüüd on Euroopa kõige hullumeelsem uudistekanal otsustanud taas kajastada meie peaministri tegemisi.