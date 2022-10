Lenna Kuurmaa kaitseliiduga liitumisest: mulle tundus loogiline teha endale selgeks teatavad oskused

Lenna rääkis saates «Hommik Anuga» muu hulgas uuest muusikast. Lauljataril ilmus hiljuti kolmelooline lühialbum koostöös Iris Vesikuga. «Ma olen õnnelik ja tänulik, et sain naisenergias loomingut teha,» ütleb Lenna. «Meil olid vestlused teemal, et mis mind praegu kõnetab, mis on teemad, millest ma tahan laulda, ja ta pani ennast ja mind kokku ja tabas täiesti kümnesse. Kui ma kuulsin neid lugusid, just neid tekste, siis ma ahhetasin... ta suutis väga kaunilt terviku luua.»

«Hoides sind» on lauljatari lemmik kolme laulu hulgast just loo sõnumi tõttu. «Lootus on minu jaoks see, mida ma tunnen, et seda on hetkel minu jaoks vaja ja seda on kogu maailmal vaja,» ütleb Lenna, kelle sõnul on praegu palju hirmu, paanikat ja teadmatust.