VIDEO ⟩ Tuletõrjeautost välja astunud strippar tekitas California linnas korraliku kaose. Meer: pead hakkavad veerema!

Linna tuletõrjeülem Robert Sapien jr ütles reedel, et Instagrami postitatud video ajendas alustama siseuurimist ja et video tekitab muret. «Ainult San Jose linnas näete stripparit tuletõrjeautost väljumas,» oli kirjutatud klipi alla. Tuletõrjeülem sõnas, et kui uurimine tuvastab ebasobiva käitumise tuletõrjemeeskonna liikmete seas, siis võetakse asja lahendamiseks appi vajalikud meetmed.