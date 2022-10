Tele-eetris olnud salatine suu ajas Diana Klasil hinge täis. Katrin Lust: te teadsite suurepäraselt, et me teid filmime

Esmaspäevane «Kuuuurija» saade lööb ikka veel sotsiaalmeedias laineid ning nüüd ütleb Diana Klas, et salatine suu on halva montaaži tulemus ning intervjuu ametlik osa ei pidanud toimuma siis, kui köögis söödi. «Meil ei ole kaasas nööbiauku mahtuv piilukaamera, vaid sinu poole on salati söömise ajal suunatud suur statiivil kaamera,» ütleb saatejuht Katrin Lust, kelle sõnul teadis nelik suurepäraselt, et neid filmitakse.