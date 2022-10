FOTOD ⟩ Kourtney Kardashian on kaalutõusu järel oma figuuriga ülimalt rahul

Kourtney Kardashian (43) avaldas värskes tõsielusarjas «The Kardashians», et proovib koos abikaasa Travis Barkeriga last saada ja selleks on ta läbinud viljakusravi. Sellest tulenedes on Kourtney võtnud juurde veidi üle üheksa kilo, vahendab People.

«Ilmselgelt mu keha on muutunud. Aga see oli nende hormoonide pärast, mis arst minusse süstis,» nentis Kourtney tõsielusaate uues osas. «Kaheksa kuud viljakusravi on mu keha nii mentaalselt kui füüsiliselt mõjutanud,» avaldas ta ja lisas, et tal võttis kaua aega, et olla rahul oma uue figuuriga.

Ta tõdes, et sotsiaalmeedias kehakaalu kohta tehtud negatiivsed kommentaare oli raske vaadata, kuid abikaasa oli talle toeks. «Iga päev, Travis ütleb, et ma olen ideaalne. Kui ma korra kurdan, ta ütleb kohe, et ma olen ideaalne ja pole kunagi parem välja näinud.»

«Sellise toetava ja komplimente tegeva partneri olemas olek on mind aidanud.» Kourtney lisas, et tänu Travisele on ta kaalutõusu osas aktsepteerivam ja armastab nüüd oma keha väga. Aga enne, kui ta oma tagumikku kiitis, ütles Kourtney, et tal on vahel endast vanu pilte vaadata ebameeldiv.

«Ma armastan oma vormikamat keha. Kui ma olin väga kõhn, see oli aeg, kus minus oli palju ärevust. Aga mitte söömise pärast. Mitte teatud kehakaalu säilitamise pärast. Aga lihtsalt, mürgise suhte pärast.» Tõsielustaari sõnul ei olnud ta kõhnana kunagi õnnelik.

Kourtney avaldas, et kaalus kunagi kõigest 43 kilo, siis sai tema normaalkaaluks 47 kilo ja nüüd kaalub ta 52 kilo. Kourtney pikkuseks on 1,55 meetrit.